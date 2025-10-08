Caso Venezi nessun disgelo | l' orchestra della Fenice sciopera il 17 ottobre

Non è andato bene l'incontro di oggi con il sindaco e presidente della fondazione Teatro La Fenice, Luigi Brugnaro, con i lavoratori della Fenice, che il 25 settembre avevano chiesto la revoca della nomina di Beatrice Venezi da direttrice musicale.

Venezi alla Fenice, scoppia il caso politico. Il sindaco: «Mi spiace, cercherò di capire»

Caso Beatrice Venezi, ex sovrintendente Cristiano Chiarot l’attacca: “Inadatta per il Curriculum”, Colabianchi non ci sta: “Giovane e talentuosa”

La Fenice divisa sul caso Venezi. Tra musica, politica e immagine

Caso Venezi, la presa di posizione dei sindaci del Veneziano. Continuano la polemiche nate intorno alla nomina del direttore musicale della Fenice. L'invito dei primi cittadini a San Donà di Piave per un concerto.

Caso Venezi, la Haydn si mobilita Lettera alla Fenice: «Solidali con voi»

Beatrice Venezi, il maestro è nell'anima e solo l'orchestra conosce il suo segreto - La querelle al Teatro La Fenice scuote il mondo della musica e della politica.