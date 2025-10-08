Caso Venezi i sindacati annunciano uno sciopero al teatro La Fenice il 17 ottobre
Il sindaco di Venezia Brugnaro: «Diritto di tutti ma colpisce il pubblico». I sindacati: «La platea ha dimostrato di essere con noi».
Venezi alla Fenice, scoppia il caso politico. Il sindaco: «Mi spiace, cercherò di capire»
Caso Beatrice Venezi, ex sovrintendente Cristiano Chiarot l’attacca: “Inadatta per il Curriculum”, Colabianchi non ci sta: “Giovane e talentuosa”
La Fenice divisa sul caso Venezi. Tra musica, politica e immagine
Caso Venezi, la presa di posizione dei sindaci del Veneziano. Continuano la polemiche nate intorno alla nomina del direttore musicale della Fenice. L'invito dei primi cittadini a San Donà di Piave per un concerto.
Caso Venezi, la Haydn si mobilita Lettera alla Fenice: «Solidali con voi»
Caso Venezi, i sindacati annunciano uno sciopero al teatro La Fenice il 17 ottobre - Il sindaco di Venezia Brugnaro: «Diritto di tutti ma colpisce il pubblico».
Caso Venezi, Difendere Lucca: "Aggressione della sinistra nei confronti di chi non ha la tessera di partito in tasca" - Il movimento civico: "Per le sue idee le sono state precluse molte strade come a tanti altri professionisti che non si conformano"