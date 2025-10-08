Caso stupro di Palermo spunta un audio inedito | i legali dei condannati chiedono la revisione del processo

Potrebbe esserci un nuovo capitolo nel caso giudiziario che ha sconvolto Palermo e l’Italia intera. Gli avvocati dei sette giovani condannati per la violenza sessuale di gruppo ai danni di Asia Vitale stanno infatti preparando un’istanza per la riapertura del processo, forti di quella che definiscono una «prova determinante per riscrivere l’intera storia». Il nuovo elemento sarebbe un fuorionda registrato durante una puntata dello Sperone Podcast, condotto da Gioacchino Gargano, alla quale la giovane ha partecipato poche settimane fa. Nell’audio, secondo la difesa, Asia Vitale racconterebbe una versione diversa dei fatti avvenuti la notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, quando – secondo le sentenze – venne aggredita da un gruppo di ragazzi in un garage del quartiere Sperone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

