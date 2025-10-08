Caso Sgarbi arriva la diffida per Matano La replica durissima a La Vita In Diretta
“Torniamo ora su questa vicenda che sta diventando un appuntamento a puntate perché oggi Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, ha rilasciato un’intervista a La Stampa”, ha esordito così Alberto Matano parlando del “Caso Sgarbi” a La Vita in Diretta, durante la puntata di ieri 7 ottobre. Il. 🔗 Leggi su Today.it
Il caso Vittorio Sgarbi e l’amministratore di sostegno, cosa dice la legge? Quando un figlio può chiedere che i genitori siano affiancati da qualcuno? E se ci si oppone chi decide?
Caso Sgarbi, la figlia Evelina contro la Rai: “Racconto distorto dei fatti”, il legale diffida Venier, Matano e Balivo
