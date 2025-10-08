Per il caso delle plusvalenze del Napoli è arrivato il rinvio dell’udienza preliminare. La procura di Roma ha chiesto, a riguardo, il rinvio a giudizio di Aurelio de Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. La Federalcio ha invece archiviato il caso. Repubblica ha cercato di ricostruire l’affare (assieme all’acquisto, nel 2019, di Manolas dalla Roma) che sta alla base dell’inchiesta. Parliamo del l’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille per 70 milioni di euro. Nella stessa operazione rientrarono la cessione di Karnezis e tre giovani (Palmieri, Manzi e Liguori) al club francese per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Caso plusvalenze Napoli, la ricostruzione di Repubblica