caso plusvalenze napoli la ricostruzione di repubblica

Per il caso delle  plusvalenze del Napoli è arrivato il rinvio dell’udienza preliminare. La procura di Roma ha chiesto, a riguardo, il  rinvio a giudizio di Aurelio de Laurentiis  con l’accusa di falso in bilancio.  La Federalcio ha invece archiviato il caso. Repubblica ha cercato di ricostruire l’affare (assieme all’acquisto, nel 2019, di Manolas dalla Roma) che sta alla base dell’inchiesta. Parliamo del l’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille per 70 milioni  di euro. Nella stessa operazione rientrarono la  cessione di Karnezis e tre giovani  (Palmieri, Manzi e Liguori) al club francese per una cifra complessiva di  20 milioni  di euro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

