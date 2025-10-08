Caso Osimhen quali sono i rischi per il Napoli? Ecco cosa filtra Arriva la decisione di Chinè tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Osimhen, quali rischi può correre ora il Napoli di De Laurentiis? Arriva la decisione di Chinè sul destino del club partenopeo. La vicenda legata al trasferimento dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille al Napoli è tornata prepotentemente al centro del dibattito, riaprendo il delicato capitolo delle plusvalenze fittizie. Nuove intercettazioni, pubblicate oggi dall’edizione de la Repubblica, hanno coinvolto direttamente la dirigenza del club di Aurelio De Laurentiis all’epoca dei fatti, sollevando tra i tifosi e gli addetti ai lavori la domanda sul rischio sportivo per la società partenopea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caso osimhen quali sono i rischi per il napoli ecco cosa filtra arriva la decisione di chin232 tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Caso Osimhen, quali sono i rischi per il Napoli? Ecco cosa filtra. Arriva la decisione di Chinè, tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: caso - osimhen

Caso Osimhen, il Galatasaray accetta una richiesta del Napoli: l’indiscrezione

Caso Osimhen, la “richiesta” di De Laurentiis è chiara: cosa sta succedendo

“Caso” Osimhen, spunta l’incredibile reazione di De Laurentiis: è accaduto negli ultimi giorni

caso osimhen sono rischiCaso Plusvalenze: ecco i rischi per il Napoli e per De Laurentiis - Le intercettazioni pubblicate nella mattina di oggi da "La Repubblica" relativamente al caso Osimhen riguardante il Napoli torna a far discutere su quelle che potrebbero essere ... Segnala tuttojuve.com

caso osimhen sono rischiCaso Osimhen, Pompilio nervoso a Giuntoli: «Fidati, non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto. Fammi lavorare» - Osimhen, la mail tra due dirigenti del Lille: «È mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare» ... Da ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Osimhen Sono Rischi