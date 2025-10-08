Caso Osimhen Pompilio nervoso a Giuntoli | Fidati non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto Fammi lavorare
Caso Osimhen, Pompilio a Giuntoli: «Fidati. Non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto. Fammi lavorare» Repubblica oggi ha dedicato due pagine all’informativa della Finanza sul caso Osimhen, ossia sulla trattativa che ha condotto all’acquisto del nigeriano dal Lille, trattativa per cui ora la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di De Laurentiis e Chiavelli (amministratore delegato del Napoli) per falso in bilancio. La trattativa che ha coinvolto tre ragazzi della Primera mai andati al Lille, è stata condotta da Giuntoli e Pompilio (collaboratore di Giuntoli e dipendente del Calcio Napoli), almeno questo mette in risalto l’informativa della Finanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
