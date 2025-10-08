Nelle ultime ore è tornato in auge il noto caso plusvalenze relativo all’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lilla. In molti si chiedono cosa succederà se De Laurentiis dovesse davvero andare a processo e venire così condannato, al pari del Napoli. Ci saranno ripercussioni anche dal lato sportivo? Gazzetta.it prova a fare chiarezza sulla vicenda. Caso Osimhen, non ci saranno risvolti sul lato sportivo per il Napoli e De Laurentiis: i dettagli. “Le carte che stanno emergendo nel processo della Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis non avranno effetti sulla giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Osimhen, non è come la Juve, non ci sarà un processo sportivo (Gazzetta)