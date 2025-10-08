Caso Osimhen il Napoli respinge le accuse | Nessun illecito solo dinamiche di mercato La replica dei legali di De Laurentiis

Scoppia il caso Osimhen, ma il Napoli ribatte: «Normali trattative, nessun illecito». La nota dei legali chiarisce la linea difensiva “Non c’è alcun disegno illecito, ma soltanto la normale dinamica di una trattativa”. Con questa affermazione il collegio difensivo del Napoli ha respinto con decisione le notizie emerse negli ultimi giorni sull’indagine relativa alle presunte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Caso Osimhen, il Napoli respinge le accuse: «Nessun illecito, solo dinamiche di mercato». La replica dei legali di De Laurentiis

In questa notizia si parla di: caso - osimhen

Caso Osimhen, il Galatasaray accetta una richiesta del Napoli: l’indiscrezione

Caso Osimhen, la “richiesta” di De Laurentiis è chiara: cosa sta succedendo

“Caso” Osimhen, spunta l’incredibile reazione di De Laurentiis: è accaduto negli ultimi giorni

Caso #osimhen, non è come la #Juve, non ci sarà un processo sportivo (Gazzetta) Per la Procura federale non ci sono le condizioni per un nuovo processo sportivo così come era accaduto per la Juventus. In questi documenti non ci sono, infatti, intercettazioni - facebook.com Vai su Facebook

I legali del #Napoli sul caso #Osimhen: «Nessun disegno illecito. Normale dinamica di una trattativa» - X Vai su X

Caso Osimhen, il Napoli respinge le accuse: «Nessun illecito, solo dinamiche di mercato». La replica dei legali di De Laurentiis - La nota dei legali chiarisce la linea difensiva “Non c’è alcun disegno illecito, ma soltanto la normale dinamica d ... Si legge su calcionews24.com

Caso Osimhen, non è come la Juve, non ci sarà un processo sportivo (Gazzetta) - Nelle ultime ore è tornato in auge il noto caso plusvalenze relativo all’acquisto di Osimhen. ilnapolista.it scrive