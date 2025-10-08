Caso Osimhen i legali del Napoli | stupore per la diffusione sulla stampa di atti di indagine riservati

Nelle ultime ore sono state pubblicate da ‘ Repubblica ‘ alcune frasi intercettate dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine sulle presunte plusvalenze nell’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lilla nel 2020. Un caso che tiene ancora banco. I legali del Napoli non ci stanno e hanno deciso di dire la loro, tramite una nota affidata all’ Ansa. Caso Osimhen, la nota dei legali del Napoli. “«Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti». Ciò è quanto sostiene, in una nota, il collegio difensivo della Società Sportiva Calcio Napoli Spa esprimendo nel contempo «stupore per la diffusione sulla stampa di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

