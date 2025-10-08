Caso Osimhen Capuano non le manda a dire | Situazione che imbarazza evidente disparità di trattamento con la Juve Vi spiego perchè

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Osimhen, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha evidenziato l’evidente disparità di trattamento tra Napoli e Juve. Il dibattito sulla giustizia sportiva italiana si arricchisce di un nuovo, pesante intervento. La gestione del caso Osimhen da parte della Procura FIGC, confrontata con il precedente processo plusvalenze che ha duramente colpito la Juventus, continua a sollevare polemiche e perplessità. Sull’argomento è intervenuto con una riflessione tagliente il noto giornalista Giovanni Capuano, il quale ha evidenziato una palese e imbarazzante differenza di approccio tra i due procedimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caso osimhen capuano non le manda a dire situazione che imbarazza evidente disparit224 di trattamento con la juve vi spiego perch232

© Juventusnews24.com - Caso Osimhen, Capuano non le manda a dire: «Situazione che imbarazza, evidente disparità di trattamento con la Juve. Vi spiego perchè»

In questa notizia si parla di: caso - osimhen

Caso Osimhen, il Galatasaray accetta una richiesta del Napoli: l’indiscrezione

Caso Osimhen, la “richiesta” di De Laurentiis è chiara: cosa sta succedendo

“Caso” Osimhen, spunta l’incredibile reazione di De Laurentiis: è accaduto negli ultimi giorni

caso osimhen capuano mandaCaso Osimhen, l’AD del Napoli Chiavelli a Giuntoli: “Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine” - Nelle carte dell'inchiesta penale della Procura di Roma sull'operazione Osimhen tra Napoli e Lille sono presenti messaggi tra i dirigenti azzurri che ne ... Segnala fanpage.it

Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus - Le ultime sulla vicenda Osimhen Arrivano importanti aggiornamenti sulla nota vicenda Osimhen, quella ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Osimhen Capuano Manda