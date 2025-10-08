Caso Osimhen, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha evidenziato l’evidente disparità di trattamento tra Napoli e Juve. Il dibattito sulla giustizia sportiva italiana si arricchisce di un nuovo, pesante intervento. La gestione del caso Osimhen da parte della Procura FIGC, confrontata con il precedente processo plusvalenze che ha duramente colpito la Juventus, continua a sollevare polemiche e perplessità. Sull’argomento è intervenuto con una riflessione tagliente il noto giornalista Giovanni Capuano, il quale ha evidenziato una palese e imbarazzante differenza di approccio tra i due procedimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Osimhen, Capuano non le manda a dire: «Situazione che imbarazza, evidente disparità di trattamento con la Juve. Vi spiego perchè»