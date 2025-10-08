caso napoli osimhen le domande da fare alla giustizia sportiva

Nella vicenda dell’affare Osimhen tra Napoli e Lille ci sono alcune certezze e altrettante domande. Il primo punto fermo, che poi è quello che maggiormente interessa ai tifosi, è che non ci sarà alcuno strascico giudiziario sportivo perché l’operazione dell’estate 2020 è stata già giudicata (proscioglimento) due volte nel 2022 e la Procura Figc ad aprile, ricevute le carte dai colleghi di Roma, ha ritenuto non ci fossero elementi sufficienti per chiedere la riapertura del processo. I termini sono ora scaduti e nulla può modificare questa situazione. La seconda certezza è che i pubblici ministeri di Roma ritengono che la complessa trattativa tra Napoli e Lille per costruire l’architettura dell’affare mascheri una plusvalenza fittizia e, di conseguenza, vogliono che il patron De Laurentiis e gli alti dirigenti partenopei vadano a processo. 🔗 Leggi su Panorama.it

