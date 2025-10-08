Caso Napoli-Osimhen le domande da fare alla giustizia sportiva
Nella vicenda dell’affare Osimhen tra Napoli e Lille ci sono alcune certezze e altrettante domande. Il primo punto fermo, che poi è quello che maggiormente interessa ai tifosi, è che non ci sarà alcuno strascico giudiziario sportivo perché l’operazione dell’estate 2020 è stata già giudicata (proscioglimento) due volte nel 2022 e la Procura Figc ad aprile, ricevute le carte dai colleghi di Roma, ha ritenuto non ci fossero elementi sufficienti per chiedere la riapertura del processo. I termini sono ora scaduti e nulla può modificare questa situazione. La seconda certezza è che i pubblici ministeri di Roma ritengono che la complessa trattativa tra Napoli e Lille per costruire l’architettura dell’affare mascheri una plusvalenza fittizia e, di conseguenza, vogliono che il patron De Laurentiis e gli alti dirigenti partenopei vadano a processo. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: caso - napoli
Caso Osimhen, il Galatasaray accetta una richiesta del Napoli: l’indiscrezione
I genitori devono pagare 15 mila euro perché il figlio è maleducato e violento, il caso a Napoli: perché sono stati condannati
Concerto diretto dal russo Valery Gergiev sempre più caso politico, cosa ne pensa il sindaco di Napoli
I legali del #Napoli sul caso #Osimhen: «Nessun disegno illecito. Normale dinamica di una trattativa» - X Vai su X
Ufficiale anche la data della prima gara di Coppa Italia del Napoli La sfida valida per gli ottavi di finale contro il Cagliari si giocherà il 3 dicembre alle ore 18.00 ? In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronterebbero poi una fra Fiorentina e Como # - facebook.com Vai su Facebook
Caso Napoli-Osimhen, le domande da fare alla giustizia sportiva - La pubblicazione delle carte della Procura di Roma sulla presunta plusvalenza fittizia Osimhen fanno nascere interrogativi sul funzionamento della Procura Figc. Come scrive panorama.it
Caso Osimhen, Pompilio nervoso a Giuntoli: «Fidati, non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto. Fammi lavorare» - Osimhen, la mail tra due dirigenti del Lille: «È mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare» ... Scrive ilnapolista.it