Caso Liliana Resinovich il fratello a Chi l’ha visto? | Mia sorella è stata picchiata e uccisa ora va trovato chi è stato
«Mia sorella è stata picchiata, uccisa e occultata. Dopo quasi quattro anni bisogna trovare chi è stato». Con queste parole, pronunciate in diretta a Chi l’ha visto?, Sergio Resinovich, fratello di Liliana, è tornato a chiedere verità e giustizia per la donna trovata morta nel gennaio 2022 nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, dopo settimane di misteriosa scomparsa. La sua voce, carica di amarezza e ostinazione, ha riaperto ancora una volta le ferite di un caso che continua a dividere l’opinione pubblica e a sollevare domande senza risposta. Durante la puntata, Sergio ha ringraziato la conduttrice Federica Sciarelli per «il rispetto che hai sempre per le vittime», ribadendo che la sua battaglia non è mossa da sospetti o rancore, ma dal bisogno di chiarezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
