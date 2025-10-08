Caso Garlasco Lovati nella bufera per l’intervista a Corona tra accuse e querele | ‘Mi difendo da solo’

Perché la Procura di Pavia smentisce l’avvocato Lovati. È scontro aperto tra la Procura di Pavia e l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi oggi indagato per l’omicidio della giovane di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Tutto nasce da un’intervista concessa da Lovati a Fabrizio Corona durante il programma Falsissimo, in cui il legale ha sostenuto che la riapertura del caso sia stata una “iniziativa personale” del procuratore aggiunto Stefano Civardi. La Procura di Pavia, però, ha replicato con una nota ufficiale, definendo le affermazioni dell’avvocato “oggettivamente destituite di ogni fondamento”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

