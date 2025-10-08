Caso Garlasco Lovati nella bufera per l’intervista a Corona tra accuse e querele | ‘Mi difendo da solo’
Perché la Procura di Pavia smentisce l’avvocato Lovati. È scontro aperto tra la Procura di Pavia e l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi oggi indagato per l’omicidio della giovane di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Tutto nasce da un’intervista concessa da Lovati a Fabrizio Corona durante il programma Falsissimo, in cui il legale ha sostenuto che la riapertura del caso sia stata una “iniziativa personale” del procuratore aggiunto Stefano Civardi. La Procura di Pavia, però, ha replicato con una nota ufficiale, definendo le affermazioni dell’avvocato “oggettivamente destituite di ogni fondamento”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: caso - garlasco
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!
Caso Garlasco, perito: “Esaurito Dna sulla garza”. Secondo l’autopsia Chiara non morse l’assassino
Garlasco, il caso del Dna sulla bocca. Da escludere soccorritori e addetti pompe funebri?
Caso #Garlasco, in diretta a #Mattino5 parla Armando Palmegiani, il nuovo consulente di Andrea Sempio - X Vai su X
Mattino 5. . Tutti gli aggiornamenti sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, bufera su Lovati: arrivano le querele degli ex legali di Stasi - L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 ... Si legge su msn.com
Caso Garlasco, nella bufera Massimo Lovati, avvocato di Sempio: le sue dichiarazioni a Fabrizio Corona «prive di fondamento» - Il legale, a «Falsissimo», ha puntato il dito contro il procuratore aggiunto Stefano Civardi, apostrofato come «maledetto» e legato all’Opus Dei. Come scrive msn.com