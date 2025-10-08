Caso Garlasco l’avvocato Lovati indagato per diffamazione | querelato dallo studio Giarda Mi difenderò da solo

Garlasco (Pavia), 8 ottobre 2025 – Dopo che la Procura di Pavia è intervenuta per smentire categoricamente le affermazioni dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, rilasciate durante la trasmissione ‘ Falsissimo’ di Fabrizio Corona, arrivano nuovi guai per il legale. Lovati risulta infatti  indagato  per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. Stando a quanto apprende Adnkronos, il fascicolo a suo nome è nelle mani del pubblico ministero Fabio De Pasquale.  Caso Garlasco, la Procura di Pavia smentisce il legale di Sempio: “Da Lovati false affermazioni” La denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caso garlasco l8217avvocato lovatiCaso Garlasco, nella bufera Massimo Lovati, avvocato di Sempio: le sue dichiarazioni a Fabrizio Corona «prive di fondamento» - Il legale, a «Falsissimo», ha puntato il dito contro il procuratore aggiunto Stefano Civardi, apostrofato come «maledetto» e legato all’Opus Dei. msn.com scrive

caso garlasco l8217avvocato lovatiCaso Garlasco: procura Pavia, 'falsità da Lovati, inchiesta nata nel 2023 da Stasi' - La co assegnazione del procedimento penale al procuratore aggiunto Stefano Civardi, "insediatosi nell'ufficio nel febbraio 2024, è avvenuta successivamente. Come scrive iltempo.it

