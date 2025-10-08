Garlasco (Pavia), 8 ottobre 2025 – Dopo che la Procura di Pavia è intervenuta per smentire categoricamente le affermazioni dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, rilasciate durante la trasmissione ‘ Falsissimo’ di Fabrizio Corona, arrivano nuovi guai per il legale. Lovati risulta infatti indagato per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. Stando a quanto apprende Adnkronos, il fascicolo a suo nome è nelle mani del pubblico ministero Fabio De Pasquale. Caso Garlasco, la Procura di Pavia smentisce il legale di Sempio: “Da Lovati false affermazioni” La denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Caso Garlasco, l'avvocato Lovati indagato per diffamazione: querelato dallo studio Giarda. "Mi difenderò da solo"