Caso Garlasco la Procura di Pavia smentisce il legale di Sempio | Da Lovati false affermazioni
Pavia – La Procura di Pavia interviene con una nota ufficiale per smentire categoricamente le affermazioni dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, rilasciate durante la trasmissione ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona. Secondo il procuratore Fabio Napoleone, “quanto affermato dall’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, risulta oggettivamente destituito di ogni fondamento ”. Al centro della polemica le parole di Lovati che, riferendosi al caso dell’ omicidio di Chiara Poggi, aveva dichiarato: “Napoleone, da quello che mi hanno riferito, qualche talpone che ho anch’io, voleva chiedere l’archiviazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
