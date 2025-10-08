Caso Fonderie Pisano Forte | Nulla di nuovo dal report ARPAC

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Si è svolta questa mattina, presso la sede del CSV-Sodalis di Salerno, la conferenza stampa indetta dall’ Associazione Salute e Vita  per discutere le ultime vicende riguardanti le  Fonderie Pisano, alla luce del recente  report ARPAC  e della  diffida emanata dalla Regione Campania. L’incontro, moderato dallo scrittore ed editore  Davide Bottiglieri, ha visto la partecipazione di  Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione Salute e Vita, insieme all’ingegnere  Salvatore Milione  e l’avvocato amministrativista  Franco Massimo Lanocita. Nel corso dell’appuntamento, gli interventi hanno approfondito i contenuti tecnici e giuridici del report, denunciando ancora una volta la necessità di tutelare la salute pubblica e di assicurare trasparenza, e chiedendo giustizia per la comunità salernitana e la chiusura immediata delle Fonderie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

caso fonderie pisano forte nulla di nuovo dal report arpac

© Anteprima24.it - Caso Fonderie Pisano, Forte: “Nulla di nuovo dal report ARPAC”

In questa notizia si parla di: caso - fonderie

Salerno, delocalizzazione le Fonderie Pisano: «Impianto ecosostenibile» - Il rischio è di «vedere andare in fumo le ipotesi di investimento già manifestate dalla famiglia Pisano». Come scrive ilmattino.it

Fonderie, ipotesi Sordina amministratori in rivolta - Allertati da concittadini spaventati, il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Fonderie Pisano Forte