Caso Fonderie Pisano Forte | Nulla di nuovo dal report ARPAC
Tempo di lettura: 4 minuti Si è svolta questa mattina, presso la sede del CSV-Sodalis di Salerno, la conferenza stampa indetta dall’ Associazione Salute e Vita per discutere le ultime vicende riguardanti le Fonderie Pisano, alla luce del recente report ARPAC e della diffida emanata dalla Regione Campania. L’incontro, moderato dallo scrittore ed editore Davide Bottiglieri, ha visto la partecipazione di Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione Salute e Vita, insieme all’ingegnere Salvatore Milione e l’avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita. Nel corso dell’appuntamento, gli interventi hanno approfondito i contenuti tecnici e giuridici del report, denunciando ancora una volta la necessità di tutelare la salute pubblica e di assicurare trasparenza, e chiedendo giustizia per la comunità salernitana e la chiusura immediata delle Fonderie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: caso - fonderie
IL CASO | Quarantenne morto in clinica a Cosenza, cinque indagati per omicidio colposo https://gazzettadelsud.it/?p=2104536 - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, delocalizzazione le Fonderie Pisano: «Impianto ecosostenibile» - Il rischio è di «vedere andare in fumo le ipotesi di investimento già manifestate dalla famiglia Pisano». Come scrive ilmattino.it
Fonderie, ipotesi Sordina amministratori in rivolta - Allertati da concittadini spaventati, il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia ... Scrive ilmattino.it