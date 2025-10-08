Caso Fonderie Pisano Forte | Nulla di nuovo dal report ARPAC

Tempo di lettura: 4 minuti Si è svolta questa mattina, presso la sede del CSV-Sodalis di Salerno, la conferenza stampa indetta dall’ Associazione Salute e Vita per discutere le ultime vicende riguardanti le Fonderie Pisano, alla luce del recente report ARPAC e della diffida emanata dalla Regione Campania. L’incontro, moderato dallo scrittore ed editore Davide Bottiglieri, ha visto la partecipazione di Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione Salute e Vita, insieme all’ingegnere Salvatore Milione e l’avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita. Nel corso dell’appuntamento, gli interventi hanno approfondito i contenuti tecnici e giuridici del report, denunciando ancora una volta la necessità di tutelare la salute pubblica e di assicurare trasparenza, e chiedendo giustizia per la comunità salernitana e la chiusura immediata delle Fonderie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

