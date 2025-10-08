caso auto medica costituiremo un comitato

Sulla questione del progetto Ausl di spostare nelle ore notturne l’ auto medica da Vignola a Pozza di Maranello e sul futuro del Pronto soccorso (sul quale Ausl ha dichiarato in più occasioni che non è in pericolo), stasera si passerà dalle parole ai fatti. Il presidente di ’Vignola Cambia’, Mauro Smeraldi, ha infatti organizzato alle 20,30 un incontro in Municipio, per raccogliere firme e costituire formalmente un comitato civico, con il doppio obiettivo, appunto, di mantenere il servizio di auto medica h24 su Vignola e di sorvegliare che non ci siano tagli o chiusure del Pronto soccorso. "Sarà una serata aperta a tutti – ha spiegato Smeraldi – dove mi augurerei che le componenti politiche rimangano ai margini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

