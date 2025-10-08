Caso Almasri relazione maggioranza | Negare autorizzazione a procedere governo ha agito per interesse dello Stato
Si avvicina il voto dell’Aula della Camera sull’ autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri della Giustizia, Carlo Nordi o e dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, per favoreggiamento e peculato per il caso di Najeem Osama Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato il 19 gennaio scorso a Torino dietro mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra e poi rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato due giorni dopo. Domani 9 ottobre il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, riferirà sul contenuto della relazione di maggioranza, che proporrà all’Aula di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei tre rappresentanti del governo, ritenendo che abbiano agito nell’interesse dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: caso - almasri
Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”
Nordio attacca magistrato che l’ha criticato sul caso Almasri: “Non escludo provvedimenti”
Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori”
Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza: Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno agito per difendere “interessi dello stato costituzionalmente rilevanti”. Di @ErmesAntonucci - X Vai su X
Caso #Almasri infiamma il #Parlamento. La ricostruzione di #Nordio #Meloni #Piantedosi #5febbraio #Tv2000 - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza - Il documento del centrodestra: Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno agito per difendere “interessi dello stato costituzionalmente rilevanti”, tutelando la vita e l’incolumità degli italiani presenti i ... Come scrive ilfoglio.it
Caso Almasri, la Giunta respinge il processo per i ministri Nordio, Piantedosi e per Mantovano - La Giunta della Camera, con i soli voti della maggioranza di centrodestra, ha respinto la relazione del deputato Federico Gianassi (Pd), che chiedeva di autorizzare il processo nei confronti dei minis ... Scrive tg.la7.it