Caso Almasri relazione maggioranza | Negare autorizzazione a procedere governo ha agito per interesse dello Stato

Si avvicina il voto dell’Aula della Camera sull’ autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri della Giustizia, Carlo Nordi o e dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, per favoreggiamento e peculato per il caso di Najeem Osama Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato il 19 gennaio scorso a Torino dietro mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra e poi  rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato due giorni dopo. Domani 9 ottobre il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, riferirà sul contenuto della relazione di maggioranza, che proporrà all’Aula di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei tre rappresentanti del governo, ritenendo che abbiano agito nell’interesse dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

