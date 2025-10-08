Caso affare Osimhen la Procura FIGC ha già deciso

8 ott 2025

Sul caso Osimhen bisogna segnalare delle importantissime novità.  Il Napoli è primo in classifica insieme alla Roma. Gli azzurri, vista la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, tornenno in campo sabato 18 ottobre in trasferta contro il Torino dell’ex giocatore partenopeo Marco Baroni. Nel frattempo, però, la giornata di oggi in casa Napoli è stata contraddistinta dalla pubblicazione di alcuni dirigenti del Napoli nel momento in cui si stava trattando con il Lille l’arrivo di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, è arrivato un annuncio molto importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

