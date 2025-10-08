Caso affare Osimhen la Procura FIGC ha già deciso
Sul caso Osimhen bisogna segnalare delle importantissime novità. Il Napoli è primo in classifica insieme alla Roma. Gli azzurri, vista la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, tornenno in campo sabato 18 ottobre in trasferta contro il Torino dell’ex giocatore partenopeo Marco Baroni. Nel frattempo, però, la giornata di oggi in casa Napoli è stata contraddistinta dalla pubblicazione di alcuni dirigenti del Napoli nel momento in cui si stava trattando con il Lille l’arrivo di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, è arrivato un annuncio molto importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Caso plusvalenze Napoli, nuove intercettazioni sull'affare Osimhen inchiodano Giuntoli #cinepanettone #DeLa - X Vai su X
CASO OSIMHEN: ARRIVA LA RISPOSTA UFFICIALE DEL NAPOLI ? Attraverso una nota legale, il collegio difensivo della società ha esplicitato la natura legittima dell’affare “I Pubblici Ministeri hanno già sentito gli interlocutori, fornendo spiegazioni convi - facebook.com Vai su Facebook
Caso Napoli-Osimhen, le domande da fare alla giustizia sportiva - La pubblicazione delle carte della Procura di Roma sulla presunta plusvalenza fittizia Osimhen fanno nascere interrogativi sul funzionamento della Procura Figc. Segnala panorama.it
Caso Osimhen, Pompilio nervoso a Giuntoli: «Fidati, non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto. Fammi lavorare» - Osimhen, la mail tra due dirigenti del Lille: «È mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare» ... ilnapolista.it scrive