Arezzo, 8 ottobre 2025 – . Questa mattina sono state ufficialmente riaperte tre delle quattro casine dell'acqua dislocate sul territorio del comune di Bibbiena ovvero quelle che si trovano in via Poggetto Poderina a Bibbiena, in via dell'Orto a Soci e nel paese di Partina. Le tre strutture sono state rimesse in funzione con il cambio delle strutture erogatrici, l'analisi della qualità dell'acqua e con un cambio della gestione. Si tratta di un nuovo servizio e di un nuovo percorso a favore dell'ambiente e delle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casine dell'acqua: riparte il servizio e completamente gratuito a Bibbiena