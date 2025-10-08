Casertana non c’è tempo per rimuginare | testa alla prossima col Picerno

Tempo di lettura: 2 minuti La prima sconfitta in casa lascia un bruciore diverso dalle altre di Trapani e Benevento. Senza contare quella di Campobasso, in coppa di categoria, la partita col Casarano sembra aver smontato quelle certezze caratteriali che avevano condizionato, in bene, il cammino della Casertana. C’era l’incertezza atletica, perché tanti giocatori non erano – e forse non sono, vedi Oukhadda – in forma, ma quell’espulsione di Proia ha inciso troppo sull’umore e sull’esito della partita. Qual è la vera Casertana?. La prima ora di gara, ha dimostrato che i falchetti possono dare una impronta positiva a questo campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

