Caserta scatta il sequestro nel negozio dell’orrore | 40 chili di cibo scaduto sugli scaffali a San Felice
Denunciata la titolare di un negozio a San Felice a Cancello: sequestrati 40 kg di alimenti in pessimo stato. Possibile sospensione dell'attività. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: caserta - scatta
West Nile, scatta l’allerta sangue. Caserta finisce nella 'lista rossa'
FRODI INFORMATICHE E ANABOLIZZATI, PERQUISIZIONI DEI CARABINIERI ANCHE A SALERNO Perquisizioni dei carabinieri tra Napoli, Salerno e Caserta nell’ambito di un’indagine scattata dopo una frode informatica subita nel dicembre 2023... - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, scatta il sequestro nel negozio dell’orrore: 40 chili di cibo scaduto sugli scaffali a San Felice - Denunciata la titolare di un negozio a San Felice a Cancello: sequestrati 40 kg di alimenti in pessimo stato. Riporta virgilio.it
San Felice a Cancello, sequestro di alimenti mal conservati: denunciata la titolare di un negozio - Controlli mirati della Polizia di Stato di Caserta a San Felice a Cancello hanno portato alla denuncia della titolare di un piccolo negozio di alimentari per ... Si legge su pupia.tv