Caserta scatta il sequestro nel negozio dell’orrore | 40 chili di cibo scaduto sugli scaffali a San Felice

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denunciata la titolare di un negozio a San Felice a Cancello: sequestrati 40 kg di alimenti in pessimo stato. Possibile sospensione dell'attività. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

caserta scatta sequestro negozioCaserta, scatta il sequestro nel negozio dell’orrore: 40 chili di cibo scaduto sugli scaffali a San Felice - Denunciata la titolare di un negozio a San Felice a Cancello: sequestrati 40 kg di alimenti in pessimo stato. Riporta virgilio.it

San Felice a Cancello, sequestro di alimenti mal conservati: denunciata la titolare di un negozio - Controlli mirati della Polizia di Stato di Caserta a San Felice a Cancello hanno portato alla denuncia della titolare di un piccolo negozio di alimentari per ... Si legge su pupia.tv

