Casemiro svela | Non mi chiamo così il mio nome sulla maglia è sempre stato sbagliato

“Non mi chiamo così, è tutta colpa del San Paolo”. Casemiro, noto centrocampista del Manchester United, ha svelato perché nei 15 anni di carriera fin qui passati non ha mai cambiato il nome sulla maglia, nonostante all’anagrafe sia registrato come Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro, con la ‘i’. “Tutto è nato quando disputai una delle mie prime partite nel San Paolo, club in cui ho fatto tutta la trafila, dalle giovanili in prima squadra, dal 2002 al 2013?, ha esordito Casemiro raccontando i motivi che l’hanno spinto a tenere sempre il nome errato sulla maglia. “Sulla maglia scrissero per sbaglio il nome con la ‘e’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

