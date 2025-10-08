Casemiro gioca da sempre col nome sbagliato sulla maglia | In realtà non mi chiamo così

Il 33enne brasiliano del Manchester United ha rivelato un curioso aneddoto sul suo nome "sbagliato", che porta da sempre sulla schiena. Spiegando che non è così in realtà che si chiama ma ha deciso di non modificarlo: "Per tutti sarò sempre e solo Casemiro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa la formazione del Manchester United scelta da Rúben Amorim per la partita di Premier League contro il Sunderland AFC all'Old Trafford. Debutto in porta per Senne Lammens dopo il suo arrivo negli ultimi giorni di calciomercato. Casemiro e Amad Dial - facebook.com Vai su Facebook

Casemiro svela: "Non mi chiamo così! In tutta la mia carriera il nome è stato sbagliato" - Il centrocampista carioca Casemiro, il cui vero nome di battesimo è in realtà Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro, ha svelato. Lo riporta tuttomercatoweb.com