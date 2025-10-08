Casemiro gioca da sempre col nome sbagliato sulla maglia | In realtà non mi chiamo così

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 33enne brasiliano del Manchester United ha rivelato un curioso aneddoto sul suo nome "sbagliato", che porta da sempre sulla schiena. Spiegando che non è così in realtà che si chiama ma ha deciso di non modificarlo: "Per tutti sarò sempre e solo Casemiro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

