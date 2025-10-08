L’Italia sarà presente con dieci atleti ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 26 ottobre. La rassegna iridata in anno post-olimpico non prevede le gare a squadre ed è rivolta unicamente agli individualisti, ogni Nazionale può schierare massimo quattro donne e sei uomini. Per l’occasione vedremo all’opera: Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Chiara Barzasi; Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Tommaso Brugnami, Thomas Grasso, Gabriele Targhetta, Edoardo De Rosa. Enrico Casella, DT della Nazionale femminile, ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “ Per noi è una tappa esperienziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casella: “Mondiali esperienziali, voglio un gruppo con veterane e new entry”. Cocciaro: “Difficoltà aumentate per una medaglia”