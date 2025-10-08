Case di riposo senza pace | Edifici vecchi e doppi turni Asp la Uil teme un nuovo passivo
La Uil Forlì mette in guardia sulla situazione dell’ Asp del Forlivese, ente pubblico che gestisce i servizi per gli anziani nel territorio. Secondo il sindacato, il rischio di un nuovo disavanzo è tutt’altro che remoto. Due anni fa i Comuni soci furono costretti a intervenire per coprire un buco di bilancio da decine di migliaia di euro, e per la Uil le condizioni che avevano portato a quella crisi non sono state superate: costi in aumento e margini economici sempre più ridotti continuano a pesare sui conti dell’azienda. "La situazione è ancora in bilico – spiega il segretario Enrico Imolesi – e vogliamo prevenire il rischio che si possa creare nuovamente una situazione di disavanzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
