Case popolari da tre mesi senza ascensore e anziani costretti a chiamare il 112 per uscire. È quello che sta accadendo al civico 23 di via Sante Bargellini, in una palazzina di proprietà di Invimit Sgr Spa (ex alloggi Inps) e segnata da decenni di disservizi. Proprio qui, a pochi passi da via Tiburtina, nella zona di Casal Bruciato, da tre mesi i residenti si trovano senza elevatore. Un problema che pesa come un macigno su decine di famiglie, molte delle quali con anziani e disabili che continuano a pagare un canone di locazione al Comune. Da settimane, chi abita ai piani alti vive una condizione di prigionia domestica, tant'è che uscire di casa è diventata un'impresa che richiede forze, aiuti e, in alcuni casi, persino l'intervento del 118. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casal Bruciato, anziani ostaggio dell'ascensore rotto