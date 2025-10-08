Casa via al piano della Regione da 300 milioni di euro

Riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia sociale (Ers) sfitto con l’obiettivo di azzerarlo e riassegnarlo rapidamente a lavoratori e lavoratrici a reddito medio e medio basso, rilanciando l’edilizia sociale. La Giunta regionale ha approvato l’avviso per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Trovare casa è più difficile che trovare lavoro”. Il Piano per i giovani: sgravi per mutui e affitti

Piano-casa: tutti numeri della misura varata dal governo

Allarme ladri in via Piccolomini: “Il furto mentre io e mia moglie eravamo in casa al piano di sotto”

Piano della Regione E-R da 300 milioni di euro: obiettivo azzerare alloggi pubblici sfitti per assegnarli alle famiglie con reddito medio e medio basso - Riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia sociale (ERS) sfitto con l'obiettivo di azzerarlo e riassegnarlo ...

Basilicata, avviata la revisione del Piano Casa: l’INU chiede una riforma organica - Il genio di Mozart torna a incantare Matera con un programma che fa vibrare corde di emozione, eleganza e profondità. Si legge su lasiritide.it