Casa Masaccio apre la stagione espositiva autunnale con Tendere spazi
Arezzo, 08 ottobre 2025 – Dal 18 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026 Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni ospita “Tendere spazi”, un progetto espositivo che riunisce per la prima volta le ricerche artistiche di Adele Dipasquale e Johannes Equizi, a cura di Desdemona Ventroni. L’inaugurazione è in programma per sabato 18 ottobre alle 18.30. Cuore della mostra è Perdivoce, grande installazione ambientale ideata da Dipasquale e realizzata con la collaborazione di Equizi per la struttura portante. L’opera, costruita con materiali tessili di recupero, è stata presentata per la prima volta a Art Rotterdam 2025, nell’ambito del progetto Intersections promosso dallo spazio artistico The Balcony (L’Aia), e arriva ora in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
San Giovanni. Inaugurata la mostra su Staccioli a Casa Masaccio
Sabato 4 ottobre alle ore 16, Casa Masaccio | centro per l’arte contemporanea propone il laboratorio gratuito “Colorare le emozioni” - facebook.com Vai su Facebook
