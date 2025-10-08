Casa d' accoglienza Fratelli Tutti Calafiore risponde alle critiche di Musolino | Cerca solo visibilità

“Non avrei mai creduto che la senatrice Musolino potesse arrivare a usare persino i bisogni dei più fragili per conquistare un titolo di giornale”. Tuona forte Alessandra Calafiore, assessore alle politiche sociali che contesta la presa di posizione dell'esponente di Italia Viva sulla gestione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: casa - accoglienza

Casa, accoglienza e crescita nel dipinto a terra “Radici” creato da Lisa Gelli al Parco della Rimembranza di empoli

Stalker in manette, rintracciata una ragazzina in fuga dalla casa di accoglienza: un sabato “qualunque” a Terni

Polonara torna a casa: l'emozionante accoglienza dei figli

#Oristano. I Carabinieri fermano due ospiti di una casa di accoglienza, accusati di vari furti - facebook.com Vai su Facebook

Casa ereditata tra fratelli, possono obbligarmi a vendere la mia quota? Come puoi difenderti - Se si eredita una casa tra fratelli e loro vogliono vendere ma tu no, posso obbligarti a vendere? Si legge su blitzquotidiano.it

La diretta: Fratelli barricati in casa, - Sono asserragliati in casa dal pomeriggio di ieri due fratelli di Costa di Rovigo, Gianni e Giuseppe Lerin, di 54 e 49 anni, minacciando di dar fuoco all'immobile. ilgazzettino.it scrive