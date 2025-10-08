Casa d' accoglienza ' Fratelli tutti ancora polemiche sulla gestione | Assistenza a senza tetto affidata a operatori inesperti

Restano accesi i riflettori sulla gestione della casa d'accoglienza “Fratelli Tutti” dove il turnover che ha visto l'ingresso di nuovi operatori con meno esperienza rispetto ai precedenti, una scelta che ha creato diversi malumori raccolti da Giuseppe Maggiore, il “frate di strada” noto in città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: casa - accoglienza

Casa, accoglienza e crescita nel dipinto a terra “Radici” creato da Lisa Gelli al Parco della Rimembranza di empoli

Stalker in manette, rintracciata una ragazzina in fuga dalla casa di accoglienza: un sabato “qualunque” a Terni

Polonara torna a casa: l'emozionante accoglienza dei figli

Casa Betania ha celebrato 24 anni di accoglienza e solidarietà. Lo scorso 1° ottobre il vescovo Giacomo Morandi ha presieduto la celebrazione eucaristica e benedetto un nuovo pulmino per il trasporto dei ragazzi disabili - facebook.com Vai su Facebook

La diretta: Fratelli barricati in casa, - Sono asserragliati in casa dal pomeriggio di ieri due fratelli di Costa di Rovigo, Gianni e Giuseppe Lerin, di 54 e 49 anni, minacciando di dar fuoco all'immobile. ilgazzettino.it scrive

Casa ereditata tra fratelli, possono obbligarmi a vendere la mia quota? Come puoi difenderti - Se si eredita una casa tra fratelli e loro vogliono vendere ma tu no, posso obbligarti a vendere? Segnala blitzquotidiano.it