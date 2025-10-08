Casa Artusi il professor Andrea Segrè è il nuovo presidente E si avvicina la nuova gestione del ristorante

Inizia il nuovo corso di Casa Artusi. Il nuovo presidente è Andrea Segrè, un nome riconosciuto a livello internazionale sul contrasto allo spreco alimentare e vicino alla città artusiana fin dall'assegnazione del Premio Artusi nel 2012 e come componente del Comitato scientifico di Casa Artusi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: casa - artusi

Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore

Un antipasto vegetariano che inebria la casa e i commensali con i profumi del bosco. Provate lo sformatino di funghi ispirato alla ricetta di Casa Artusi - X Vai su X

Dopo mesi di attesa e complesse interlocuzioni tra i soci fondatori, la Fondazione Casa Artusi ha finalmente definito la composizione del suo nuovo Consiglio di Amministrazione. A guidarlo sarà Andrea Segrè, Professore Ordinario di Economia Circolare e Po - facebook.com Vai su Facebook

Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore - I due soci, Comune di Forlimpopoli e Fondazione Carisp hanno indicato il prof di economia al posto di Laila Tentoni, reggente fino al 24 settembre ... Secondo msn.com

Casa Artusi, a Forlimpopoli riapre il ristorante dedicato al gastronomo: «Guarderà alla storia, alla semplicità e al buono della cucina domestica» - Se la gastronomia fosse una religione, Pellegrino Artusi sarebbe una delle sue guide spirituali: “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene”, è una bibbia della cucina all’italiana. Da corrieredibologna.corriere.it