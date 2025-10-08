Carte in Dimora Archivi e biblioteche | storie tra passato e futuro
Sabato 11 ottobre si rinnova l’appuntamento con “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) che apre gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: carte - dimora
“Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”: apre le porte anche Palazzo Ricci ad Ascea
Carte in Dimora: Villa de Claricini Dornpacher apre le porte all’archivio fotografico di famiglia
Un weekend tra carte, memorie e bellezza: torna “Carte in Dimora”
Carte in Dimora: sabato apre al pubblico il Castello di Montechiarugolo con il suo prezioso archivio Una giornata alla scoperta della storia rinascimentale del castello e della biblioteca di Pomponio Torelli, tra visite guidate, video mapping e camminamenti di r - facebook.com Vai su Facebook
L'Archivio ed il Museo della Tartuca aderiscono all'evento nazionale "Carte di Dimora" https://gazzettadisiena.it/larchivio-ed-il-museo-della-tartuca-aderiscono-allevento-nazionale-carte-di-dimora/… - X Vai su X
Carte in dimora: apertura straordinaria per l’archivio della famiglia Pignatelli e per Casa Museo Bendandi - Agostino e il Museo Casa Bendandi di Faenza apriranno gratuitamente le porte sabato 11 ottobre per la IV edizione di “Carte in dim ... Lo riporta ravennawebtv.it
Dimore storiche in festa: l’11 ottobre a Faenza aprono l’Archivio Pignatelli e la Casa Bendandi - Le dimore storiche tornano protagoniste a Faenza con la quarta edizione di “Carte in Dimora. Lo riporta ravennanotizie.it