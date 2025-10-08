Cartabellotta a Fanpage | Il governo spenda di più per la sanità in crisi come ha fatto per le armi

Il nuovo rapporto Gimbe fotografa la situazione del Ssn, e sottolinea molte mancanze: mancanza di personale sanitario e famiglie che sempre più pagano di tasca propria o rinunciano alle visite. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha risposto con Fanpage.it: "Serve un patto trasversale tra tutte le istituzioni per riformare e rifinanziare la sanità nei prossimi 15 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it