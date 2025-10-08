Carta d' identità a Roma | open day sabato 11 e domenica 12 ottobre
Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Roma torna l’appuntamento con gli open day per ottenere la carta d’identità elettronica con l’apertura degli uffici anagrafici dei municipio III, V, VII, VIII, XIII e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: carta - identit
CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CARTA IDENTITÀ CARTACEA PER CESSATA VALIDITÀ Dal 3 agosto 2026, per i cittadini italiani la carta di identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, anche se ancora in corso di validità, come previsto dal Regolam - facebook.com Vai su Facebook
