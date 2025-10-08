Carrarese Coetani e grandi amici fuori dal campo | Il dualismo con Ruggeri? Non può che far bene

Coetanei, grandi amici fuori dal campo ma rivali in partita per una maglia. E’ la storia di Nicolò Calabrese e Fabio Andrea Ruggeri, entrambi nati nel 2004, che rappresentano la parte giovane e nuova della difesa della Carrarese. Finora i due ragazzi si sono alternati come braccetto di destra della retroguardia a tre di Antonio Calabro. Ruggeri, acquistato a titolo definitivo dalla Lazio con un investimento importante della proprietà, ne ha giocate 5 da titolare. Calabrese, arrivato in prestito dall’Hellas Verona, ha fatto le altre due tra cui proprio l’ultima con la Juve Stabia. Ci sono state anche occasioni nei quali i due hanno dato vita ad una vera e propria staffetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

