Carrara (Massa Carrara), 8 ottobre 2025 – La giunta comunale di Carrara ha varato oggi il salario minimo a soglia minima e inderogabile di 9 euro l'ora per ogni lavoratore in appalto o a contratto con il Comune di Carrara. La delibera dà seguito a una mozione presentata dal Partito democratico approvata dal consiglio comunale il 26 settembre 2024. La delibera, spiega una nota, fissa precisi parametri per la tutela della retribuzione minima salariale negli appalti e nei contratti del Comune. In particolare si stabilisce che per ogni procedimento di affidamento diretto, nelle procedure di gara o ancora per le concessioni che interessano il Comune di Carrara, il responsabile unico del provvedimento dovrà individuare il contratto nazionale del lavoro maggiormente rappresentativo e che questo debba in ogni caso prevedere una retribuzione oraria di almeno 9 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrara, salario minimo per ogni lavoratore in appalto o a contratto con il Comune: 9 euro l’ora

