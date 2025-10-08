Carolina di Monaco Ernst August di Hannover lasciato anche da Claudia Stilianopoulos

Carolina di Monaco assiste da lontano alla fine della storia d’amore tra suo marito Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos. Dopo quattro anni e una serie di recenti ricoveri in ospedale, la coppia è scoppiata. Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos: amore al capolinea. Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos si erano conosciuti a Ibiza nel luglio del 2021 e subito innamorati. La loro storia, sebbene iniziata e vissuta in modo molto discreto, non mancò di far parlare di sé, perché il Principe non ha mai divorziato da Carolina di Monaco. Dunque, i due sono formalmente ancora sposati, anche se separati dal 2009. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover lasciato anche da Claudia Stilianopoulos

