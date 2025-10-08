Caro-case prezzi raddoppiati | Un Pnrr contro l’emergenza
Prezzi praticamente raddoppiati (+48%) dal 2015 al 2023, i fitti che continuano a correre, con incrementi del 18%, un milione e mezzo di famiglie vive in una situazione di disagio abitativo. Eppure, secondo i dati diffusi ieri dall’Istat, sono 4,7 milioni le famiglie che pagano un fitto e 3,8 quelle alle prese con un mutuo. Sono questi i numeri che hanno fatto da sfondo alla tre giorni organizzata dall’Ance al Maxxi di Roma sulle "Città del futuro". Un appuntamento volutamente trasversale, al di fuori dei tradizionali steccati ideologici e di partito. Perché su questo tema, ha spiegato la presidente dell’Associazione dei costruttori, Federica Brancaccio, "bisogna superare la logica della contrapposizione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: caro - case
C’è il caro ombrellone, ma crescono gli acquisti di seconde case in Maremma. Ed è boom di stranieri nei borghi
Giovedì saluteremo il caro Marcello che riposa presso la Casa Funeraria Infinito di Poggio Rusco ?, clicca solo fotografia per lasciare un messaggio di cordoglio gratuito, sarà nostra cura consegnarlo alle famiglie. ? - facebook.com Vai su Facebook
Caro-case, prezzi raddoppiati: "Un Pnrr contro l’emergenza" - Il report dell’Ance, corrono gli affitti: sono saliti del 18 per cento. Da msn.com
Milano e caro-case, dal 2019 a oggi prezzi aumentati del 39,5% - Secondo un rapporto commissionato da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi il prezzo medio al metro quadro nel capoluogo meneghino raggiunge i 5400 euro. Da panorama.it