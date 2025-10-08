Caro-case prezzi raddoppiati | Un Pnrr contro l’emergenza

Prezzi praticamente raddoppiati (+48%) dal 2015 al 2023, i fitti che continuano a correre, con incrementi del 18%, un milione e mezzo di famiglie vive in una situazione di disagio abitativo. Eppure, secondo i dati diffusi ieri dall’Istat, sono 4,7 milioni le famiglie che pagano un fitto e 3,8 quelle alle prese con un mutuo. Sono questi i numeri che hanno fatto da sfondo alla tre giorni organizzata dall’Ance al Maxxi di Roma sulle "Città del futuro". Un appuntamento volutamente trasversale, al di fuori dei tradizionali steccati ideologici e di partito. Perché su questo tema, ha spiegato la presidente dell’Associazione dei costruttori, Federica Brancaccio, "bisogna superare la logica della contrapposizione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

