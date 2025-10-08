Carnevale in arrivo un’altra novità La festa dei bimbi in piazza Duomo

Il Carnevale di Pietrasanta continua ad arricchirsi di novità. L’edizione 2026 è già partita a settembre con un evento inedito quale l’elezione della miss in piazza Duomo e l’intenzione dell’assessorato alle tradizioni popolari è di fare il bis portando nel cuore della città anche il Carnevale dei bambini il 17 febbraio. In pentola bolle anche l’idea di abbinare un tema e un testimonial per ognuno dei corsi, in agenda l’8, 15 e 22 febbraio. "Dopo la Miss, che ha avuto uno straordinario successo di partecipazione – spiega l’assessore Andrea Cosci – stiamo prendendo in considerazione la possibilità di riportare anche il Carnevale dei bambini in piazza Duomo, dove un tempo sfilavano anche carri e mascherate. 🔗 Leggi su Lanazione.it