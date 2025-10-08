Carlos Augusto | Un anno e mezzo lontano dal Brasile la fiducia di Ancelotti è bella

8 ott 2025

Inter News 24 Le parole di Carlos Augusto, difensore dell’Inter, dopo il ritorno nella nazionale brasiliana con Ancelotti. Tutti i dettagli in merito. Carlos Augusto ha parlato ai canali ufficiali del  Brasile del suo ritorno in nazionale dopo l’inizio di stagione con l’ Inter. RITORNO IN NAZIONALE – È chiaro che è il sogno di ogni giocatore, rappresentare sempre la nostra Nazionale. LA STRADA VERSO IL MONDIALE – Sono stato convocato da Diniz (ex CT, ndr), poi sono rimasto un anno e mezzo lontano. Sto lavorando molto per riuscire a continuare a venire, ed è molto bello avere questa fiducia. Credo che sia il frutto del lavoro, quindi spero sempre di dare il massimo nel club (all’Inter, ndr), il massimo ogni giorno qui, per rappresentare al meglio il nostro Paese. 🔗 Leggi su Internews24.com

