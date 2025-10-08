Carlos Augusto | Ancelotti allenatore? Gli parlo in italiano

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore della Seleção Brasiliana ha parlato della comunicazione con l’allenatore prima delle partite contro la Corea del Sud e il Giappone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

carlos augusto ancelotti allenatore gli parlo in italiano

© Gazzetta.it - Carlos Augusto: "Ancelotti allenatore? Gli parlo in italiano..."

In questa notizia si parla di: carlos - augusto

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto

Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!

Il tecnico pazzo di Carlos Augusto: “Mi serve uno così” - Cremonese, potrebbe esserci la solita alternanza sulla corsia di sinistra tra Carlos Augusto e Federico Dimarco. Riporta passioneinter.com

carlos augusto ancelotti allenatoreCarlos Augusto crede che parlare italiano aiuti il rapporto con Carlo Ancelotti | OneFootball - Il giocatore della Seleção Brasiliana ha parlato della comunicazione con l’allenatore prima delle partite contro la Corea del Sud e il Giappone. Secondo onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Carlos Augusto Ancelotti Allenatore