Carlos Alcaraz show anche sul campo da golf | guarda che swing davanti a Jon Rahm
Giornata diversa per Carlos Alcaraz, che ha lasciato la racchetta per impugnare il ferro da golf all’Open di Spagna, partecipando al Pro-Am insieme al connazionale e campione Jon Rahm. Tra sorrisi e colpi di classe, il numero uno del tennis mondiale ha mostrato talento anche sul green, in attesa di tornare in campo la prossima settimana al Six Kings Slam di Riyadh, dal 15 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Masters 1000 di Shanghai perde anche il n.3 al mondo. Dopo la rinuncia del n.1 Carlos Alcaraz e il ritiro del n.2 Jannik Sinner per crampi, il tedesco Alexander Zverev è stato eliminato nel terzo turno, battuto a sorpresa da Arthur Rinderknech. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Sinner dopo le dichiarazioni odierne di Zverev sull'uniformità dei campi voluta dagli organizzatori dei tornei per "favorire" lo stesso Jannik e Alcaraz: "Sai, io e Carlos non siamo noi a fare i campi. Non è una nostra decisione. Cerchiamo di adattarci - X Vai su X
Alcaraz in semifinale all'Atp Tokyo: Nakashima battuto 6-2, 6-4. HIGHLIGHTS - Anche la caviglia sembra essere a posto, vista la quantità di numeri da circo ... Lo riporta sport.sky.it