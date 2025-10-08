Giornata diversa per Carlos Alcaraz, che ha lasciato la racchetta per impugnare il ferro da golf all’Open di Spagna, partecipando al Pro-Am insieme al connazionale e campione Jon Rahm. Tra sorrisi e colpi di classe, il numero uno del tennis mondiale ha mostrato talento anche sul green, in attesa di tornare in campo la prossima settimana al Six Kings Slam di Riyadh, dal 15 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carlos Alcaraz show anche sul campo da golf: guarda che swing davanti a Jon Rahm