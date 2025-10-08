Carlos Alcaraz show anche sul campo da golf | guarda che swing davanti a Jon Rahm

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata diversa per Carlos Alcaraz, che ha lasciato la racchetta per impugnare il ferro da golf all’Open di Spagna, partecipando al Pro-Am insieme al connazionale e campione Jon Rahm. Tra sorrisi e colpi di classe, il numero uno del tennis mondiale ha mostrato talento anche sul green, in attesa di tornare in campo la prossima settimana al Six Kings Slam di Riyadh, dal 15 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

carlos alcaraz show anche sul campo da golf guarda che swing davanti a jon rahm

© Gazzetta.it - Carlos Alcaraz show anche sul campo da golf: guarda che swing davanti a Jon Rahm

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz

Carlos Alcaraz "piangina": deriso anche dai suoi coach

Fenomeno Sinner, Alcaraz trema: Carlos nella bufera

Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: "Lui è l'unica eccezione..."

Carlos Alcaraz show anche sul campo da golf: guarda che swing davanti a Jon Rahm - , che ha lasciato la racchetta per impugnare il ferro da golf all’Open di Spagna, partecipando al Pro- Secondo msn.com

carlos alcaraz show campoAlcaraz in semifinale all'Atp Tokyo: Nakashima battuto 6-2, 6-4. HIGHLIGHTS - Anche la caviglia sembra essere a posto, vista la quantità di numeri da circo ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Carlos Alcaraz Show Campo