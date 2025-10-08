Carlo Cracco | In cucina avevo 4 poi sono andato da Marchesi Feci di tutto per non essere preso a Masterchef

Carlo Cracco compie 60 anni, lo chef è tra i più seguiti del settore, ed è appagato più di quando aveva 40 anni. La televisione ha avuto sicuramente un peso, anche se fece di tutto per non essere preso al provino di Masterchef.

Carlo Cracco: «In cucina conta il rispetto, la serietà e la passione, non è una gara. Le proteste sui miei piatti? Mi ergono come simbolo di un privilegio»

Carlo Cracco e Farsettiarte. L’eccellenza a tavola incontra i grandi maestri del Novecento

Carlo Cracco veste i panni di Messisbugo: a Ferrara in programma una cena di gala

Carlo Cracco: «Da bambino volevo entrare in seminario. A scuola in cucina avevo 4. MasterChef? Dopo la tv mi hanno tolto una stella» - Carlo Cracco spegne le candeline con l'energia di un ventenne e la consapevolezza di chi ha attraversato una vita piena di sfide, cadute e rinascite.

Carlo Cracco: «Mia madre mi mise a dieta da piccolo e cominciai a cucinare. Per Agnelli e Renzi chiusi il ristorante. Mia moglie Rosa? Mi tiene il telefono tutto il giorno» - Mai stato così bene: non ho né rimpianti ...