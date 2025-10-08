Carlo Cracco | In cucina avevo 4 poi sono andato da Marchesi Feci di tutto per non essere preso a Masterchef

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Cracco compie 60 anni, lo chef è tra i più seguiti del settore, ed è appagato più di quando aveva 40 anni. La televisione ha avuto sicuramente un peso, anche se fece di tutto per non essere preso al provino di Masterchef. 🔗 Leggi su Fanpage.it

carlo cracco cucina avevoCarlo Cracco: «Da bambino volevo entrare in seminario. A scuola in cucina avevo 4. MasterChef? Dopo la tv mi hanno tolto una stella» - Carlo Cracco spegne le candeline con l’energia di un ventenne e la consapevolezza di chi ha attraversato una vita piena di sfide, cadute e rinascite. Riporta corriereadriatico.it

carlo cracco cucina avevoCarlo Cracco: «Mia madre mi mise a dieta da piccolo e cominciai a cucinare. Per Agnelli e Renzi chiusi il ristorante. Mia moglie Rosa? Mi tiene il telefono tutto il giorno» - Mai stato così bene: non ho né rimpianti ... Lo riporta ilmessaggero.it

