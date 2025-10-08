Carlo Cracco il primo degli chef televisivi italiani compie 60 anni | la sua carriera in sei tappe

Sessant'anni fa nasceva un cuoco che ha rivoluzionato l'immagine della categoria in Italia, portandola per la prima volta, con un successo senza precedenti, in televisione: ecco la storia di Carlo Cracco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carlo Cracco, il primo degli chef televisivi italiani compie 60 anni: la sua carriera in sei tappe

Carlo Cracco: «In cucina conta il rispetto, la serietà e la passione, non è una gara. Le proteste sui miei piatti? Mi ergono come simbolo di un privilegio»

Carlo Cracco e Farsettiarte. L’eccellenza a tavola incontra i grandi maestri del Novecento

Carlo Cracco veste i panni di Messisbugo: a Ferrara in programma una cena di gala

Carlo Cracco compie 60 anni. Storia e futuro dello chef veneto - Sessant'anni portati alla grande nel corso dei quali Carlo Cracco è rimasto sempre coerente a se stesso, nonostante la fama e le batoste ... Riporta gamberorosso.it