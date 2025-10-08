Carlo Cracco | Dopo Masterchef ero diventato pericoloso Lo spot delle patatine? Marchesi lo fece per i surgelati

Carlo Cracco ripercorre la sua vita e la sua carriera in occasione del suo compleanno: il celebre chef, infatti, compie 60 anni. Intervistato dal Corriere della Sera, il cuoco afferma: “Sto meglio adesso di quando ne avevo 40. Mai stato così bene: non ho né rimpianti né rimorsi. Il tempo è misurato dai figli: vedi che crescono e capisci che diventi grande”. Poi rivela quando ha iniziato ad appassionarsi al cibo: “Quando mia madre ha dimezzato le porzioni, per aiutarmi a perdere peso. Ho capito che se volevo mangiare dovevo infilarmi in cucina con lei che era un’ottima cuoca”. Una svolta arrivata quando “facevo il chierichetto e volevo andare a fare le medie al seminario: ma in casa non c’erano soldi per scuole private. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Carlo Cracco: “Dopo Masterchef ero diventato pericoloso. Lo spot delle patatine? Marchesi lo fece per i surgelati”

