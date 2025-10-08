Carlo Cracco compie 60 anni Storia e futuro dello chef veneto

Sessant'anni portati alla grande nel corso dei quali Carlo Cracco è rimasto sempre coerente a se stesso, nonostante la fama e le batoste.

Carlo Cracco: «In cucina conta il rispetto, la serietà e la passione, non è una gara. Le proteste sui miei piatti? Mi ergono come simbolo di un privilegio»

Carlo Cracco e Farsettiarte. L’eccellenza a tavola incontra i grandi maestri del Novecento

Carlo Cracco veste i panni di Messisbugo: a Ferrara in programma una cena di gala

Nuovo trionfo per Fontina DOP Alpeggio, star dello show cooking di Carlo Cracco a Lo Matsòn 2025! La regina dell'alpeggio si è esibita in grande stile a Courmayuer, interpretata dalle mani del celebre Chef in un risotto straordinario che ha regalato al pubblic

Carlo Cracco compie 60 anni: stelle Michelin, tv e provocazioni, la vita dell'allievo di Marchesi - Lo chef vicentino è uno dei cuochi simbolo dell'alta cucina italiana: da Creazzo ai ristoranti di Milano, la formazione tra Parigi e Firenze, la moglie Rosa Fanti, il tuorlo d'uovo fritto e l'Azienda

Carlo Cracco: "Dopo Masterchef ero diventato pericoloso. Lo spot delle patatine? Marchesi lo fece per i surgelati" - Le parole del celebre cuoco in occasione dei suoi 60 anni