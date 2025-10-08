Carlo Cracco compie 60 anni | stelle Michelin tv provocazioni e gelosia i segreti dell’allievo di Marchesi

Carlo Cracco spegne 60 candeline e resta una delle figure più iconiche della cucina italiana contemporanea. Nato a Creazzo, in provincia di Vicenza, nel 1965, Cracco ha attraversato quattro decenni di gastronomia diventando il volto di un’Italia capace di unire tradizione e sperimentazione. Dalle prime esperienze al fianco di Gualtiero Marchesi fino alla consacrazione con il suo ristorante nel cuore di Milano, il suo percorso è una continua ricerca dell’equilibrio tra estetica, rigore e provocazione. Dalle stelle Michelin alla televisione. Dopo l’esperienza da Marchesi, Cracco si forma tra Parigi e Firenze, fino ad aprire nel 2001 “Cracco Peck”, che conquisterà due stelle Michelin e proietterà lo chef nel gotha della ristorazione mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Cracco compie 60 anni: stelle Michelin, tv, provocazioni e gelosia, i segreti dell’allievo di Marchesi

