Compie 60 anni Carlo Cracco, e dice di sentirsi meglio oggi che a 40. Nessun rimpianto, nessun rimorso. " Il tempo te lo misurano i figli — dice —, li vedi crescere e capisci che stai diventando grande ", racconta in un'intervista al Corriere della Sera. Nato a Creazzo (VI) l’8 ottobre 1965, oggi è uno degli chef più noti d’Italia, ma prima di diventare un volto televisivo e un’icona della ristorazione milanese, Cracco ha dovuto fare una lunga strada. Dalla dieta alla cucina. L’amore per il cibo nasce da una necessità: da piccolo era sovrappeso e sua madre, ottima cuoca, cominciò a dimezzargli le porzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Carlo Cracco: "A fare il mio mestiere non diventi ricco. Mia moglie? Gelosissima"