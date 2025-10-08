Carlo Cracco | A fare il mio mestiere non diventi ricco Mia moglie? Gelosissima
Compie 60 anni Carlo Cracco, e dice di sentirsi meglio oggi che a 40. Nessun rimpianto, nessun rimorso. " Il tempo te lo misurano i figli — dice —, li vedi crescere e capisci che stai diventando grande ", racconta in un'intervista al Corriere della Sera. Nato a Creazzo (VI) l’8 ottobre 1965, oggi è uno degli chef più noti d’Italia, ma prima di diventare un volto televisivo e un’icona della ristorazione milanese, Cracco ha dovuto fare una lunga strada. Dalla dieta alla cucina. L’amore per il cibo nasce da una necessità: da piccolo era sovrappeso e sua madre, ottima cuoca, cominciò a dimezzargli le porzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: carlo - cracco
Carlo Cracco: «In cucina conta il rispetto, la serietà e la passione, non è una gara. Le proteste sui miei piatti? Mi ergono come simbolo di un privilegio»
Carlo Cracco e Farsettiarte. L’eccellenza a tavola incontra i grandi maestri del Novecento
Carlo Cracco veste i panni di Messisbugo: a Ferrara in programma una cena di gala
Carlo Cracco si racconta: "Mia mamma mi mise a dieta e così iniziai a seguirla in cucina" - X Vai su X
Nuovo trionfo per Fontina DOP Alpeggio, star dello show cooking di Carlo Cracco a Lo Matsòn 2025! La regina dell'alpeggio si è esibita in grande stile a Courmayuer, interpretata dalle mani del celebre Chef in un risotto straordinario che ha regalato al pubblic - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Cracco: “Dopo Masterchef ero diventato pericoloso. Lo spot delle patatine? Marchesi lo fece per i surgelati” - Le parole del celebre cuoco in occasione dei suoi 60 anni ... Lo riporta tpi.it
Carlo Cracco: «Mia mamma mi mise a dieta e così iniziai a seguirla in cucina. Pentito per lo spot delle patatine? Marchesi lo fece per i surgelati» - Il noto chef: «Festeggio 60 anni e non sono mai stato meglio. Lo riporta msn.com